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Общество

"Молчуны" не смогут повлиять на итоги голосования по реновации

Сюжет:
Программа реновации в Москве (219)
14:5201.06.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИнформационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фотоИнформационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Так называемые "молчуны" не смогут повлиять на итоги голосования по реновации, по уточненному порядку, их голоса будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным "за" или "против", заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос, как будут учитываться голоса тех, кто не пришёл на голосование по программе реновации.

"По действующему порядку жители, воздержавшиеся от голосования ("молчуны"), считаются проголосовавшими "за" включение пятиэтажки в проект программы реновации. И в принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов молчунов действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте. Но что показывает практика в нашем случае. В домах, где сложилась высокая явка на голосование, все понятно: жители или "за", или "против" участия в программе", — сказал он.

"К сожалению, в домах с низкой явкой правильно подсчитать голоса становится проблематично. Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — "за", 15% — "против". Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки "за" 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в Порядок проведения голосования", — заявил Собянин.

"По уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным "за" или "против" включения дома в проект программы реновации. У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение "за" или "против" включения своего дома в проект программы реновации", — сказал мэр Москвы.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

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