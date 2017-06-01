Тюменская область и Чувашия договорились развивать связи

ТЮМЕНЬ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве между правительствами регионов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Договорились о возможности взаимодействия в производстве нефтегазового и электрооборудования, дорожной и специальной техники, продукции машиностроения и комплектующих материалов к ним. Среди перспективных направлений совместной работы также названы агропром, строительство и ЖКХ, вузовское и послевузовское обучение, санаторно-курортный и медицинский туризм. Соглашение рассчитано на пять лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что документ станет основой для разработки программ и проектов, планов мероприятий по конкретным направлениям сотрудничества.

Михаил Игнатьев, отметил, что регион целенаправленно развивает горизонтальные связи с субъектами РФ, чтобы бизнесменам было комфортно работать. "С Тюменской областью у нас сложились давние партнерские отношения. Очень много электротехнических изделий приобретают в Чувашии нефтяники и газовики. Республика продает продукты питания, товары химической промышленности",- отметил он.

В свою очередь Владимир Якушев подчеркнул, что Тюменская область также активно участвует в развитии межрегионального сотрудничества. "Область сотрудничает с республикой по разным направлениям. Традиционно обмениваемся новшествами и достижениями в агропромышленном комплексе, так как и в Чувашии и в Тюменской области большое число людей живут в сельскохозяйственной зоне. Не менее важно и гуманитарное сотрудничество в сфере культуры и образования, в том числе вузовского и послевузовского",- сказал глава региона.

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