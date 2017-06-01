В парке "Зарядье" в Москве нашли топоры бронзового века
МОСКВА, 1 июн — РИА Недвижимость. Археологи нашли топоры бронзового века в западной части парка "Зарядье" и в Соймоновском проезде во время работ по созданию "Зарядья" и благоустройству по программе "Моя улица", говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
"Оба топора сделаны из камня. Они характерны для рубежа II–III тысячелетий до нашей эры. Найденные топоры сохранились не полностью. Но даже фрагменты позволили археологам предполагать, что тысячи лет назад они были одинаковыми. Каждый из них некогда представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом. Посредине камня было высверлено ровное отверстие. В него вставлялось древко. Похожее оружие находили на территории от Центральной Германии до Поволжья, оно могло быть как боевым, так и ритуальным", — отмечается в материалах.
Хотя находки относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI–XVII веков. Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами. Камень с дырой посредине называли "куриный бог" и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Или, возможно, топоры применяли как точильные камни, грузила для рыболовных сетей, говорится в сообщении.
Люди, нашедшие и использовавшие эти камни в XVI–XVII веках, не догадывались, насколько они древние, и не понимали их предназначения. Подобное оружие относят к фатьяновско-балановской культуре. Это культура племени, существовавшего в бронзовом веке. Следы его пребывания (стоянки и могильники) находили на территории России от Новгородской области до Татарстана. В том числе в Москве и Подмосковье. Среди ученых племя получило условное название фатьяновцы в честь деревни Фатьяново в Ярославской области. Именно там в 1873 году впервые были найдены могильники, предметы быта, говорящие об особой культуре у этих людей, отмечается в материалах.
Данные раскопок и анализ останков показали, что у фатьяновцев была европейская внешность. Они разводили скот, занимались обработкой металлов. Долгое время их считали кочевниками из-за того, что поселения были редкими. В Москве следы поселений фатьяновцев находили на территориях нынешнего парка "Царицыно" и Нескучного сада. Археологи не исключают, что рядом с "Зарядьем" тоже могло находиться поселение — памятник фатьяновской культуры, говорится в сообщении.
Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.