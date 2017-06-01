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Общество

В парке "Зарядье" в Москве нашли топоры бронзового века

14:1901.06.2017
0930
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фотоРабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн — РИА Недвижимость. Археологи нашли топоры бронзового века в западной части парка "Зарядье" и в Соймоновском проезде во время работ по созданию "Зарядья" и благоустройству по программе "Моя улица", говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов демонстрирует медальон XVI века, найденный во время археологических работ в парке Зарядье
© РИА Новости / Антон Денисов
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В парке "Зарядье" в Москве нашли медальон XVI века с розой Тюдоров
"Оба топора сделаны из камня. Они характерны для рубежа II–III тысячелетий до нашей эры. Найденные топоры сохранились не полностью. Но даже фрагменты позволили археологам предполагать, что тысячи лет назад они были одинаковыми. Каждый из них некогда представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом. Посредине камня было высверлено ровное отверстие. В него вставлялось древко. Похожее оружие находили на территории от Центральной Германии до Поволжья, оно могло быть как боевым, так и ритуальным", — отмечается в материалах.

Хотя находки относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI–XVII веков. Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами. Камень с дырой посредине называли "куриный бог" и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Или, возможно, топоры применяли как точильные камни, грузила для рыболовных сетей, говорится в сообщении.

Люди, нашедшие и использовавшие эти камни в XVI–XVII веках, не догадывались, насколько они древние, и не понимали их предназначения. Подобное оружие относят к фатьяновско-балановской культуре. Это культура племени, существовавшего в бронзовом веке. Следы его пребывания (стоянки и могильники) находили на территории России от Новгородской области до Татарстана. В том числе в Москве и Подмосковье. Среди ученых племя получило условное название фатьяновцы в честь деревни Фатьяново в Ярославской области. Именно там в 1873 году впервые были найдены могильники, предметы быта, говорящие об особой культуре у этих людей, отмечается в материалах.

Данные раскопок и анализ останков показали, что у фатьяновцев была европейская внешность. Они разводили скот, занимались обработкой металлов. Долгое время их считали кочевниками из-за того, что поселения были редкими. В Москве следы поселений фатьяновцев находили на территориях нынешнего парка "Царицыно" и Нескучного сада. Археологи не исключают, что рядом с "Зарядьем" тоже могло находиться поселение — памятник фатьяновской культуры, говорится в сообщении.

Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОколо Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИсторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНапомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГрадозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДоходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.Рабочий на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВысадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.Рабочие на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПарк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.Рабочие высаживают деревья на строительстве парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство парка "Зарядье" в Москве.Строительство парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
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