В Россия появится объединенная система поиска детей и пожилых людей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общественная система по поиску пропавших людей, объединяющая на одной площадке опыт разных общественных организаций и призванная помогать правоохранителям, появится в России, сообщил РИА Новости в Международный день защиты детей председатель президиума организации "Офицеры России", глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

По словам Цветкова, особенностью данного проекта станет консолидация на одной площадке опыта и потенциала различных общественных объединений как патриотических и волонтерских, так и отраслевых организаций, таких как ЧОПы, работники транспортной сферы, крупные ритейлеры, провайдеры, рекламные и управляющие компании, различные региональные и городские службы, журналисты и видеоблогеры.

"Объединенные усилия этих организаций будут направлены на помощь правоохранительным органам и родителям в поиске пропавших детей. Будет система работать и по пожилым людям. Главный принцип — создание максимально разветвлённой сетки с включением в неё как можно большего числа людей из различных отраслей", — сказал собеседник агентства.

По его данным, готовность включиться в единую систему уже высказали такие организации, как Россоюзспас, Союз добровольцев России и Всероссийская полицейская ассоциация. "Совместно с ними мы сформируем оперативные группы, которые будут проходить специальное обучение и подготовку, иметь соответствующую экипировку, транспорт, связь, готовые подняться по тревоге 24 часа в сутки для помощи правоохранительным органам и родственникам пропавших людей", — сказал Цветков.

Заместитель руководителя центра профилактики правонарушений генерал-майор Елена Зарембинская, которая будут курировать новый проект, сообщила, что в Центре уже открыта соответствующая горячая линия, на которую можно звонить, а также присылать СМС и сообщения в мессенджерах по номеру +7 (903) 795-46-05.