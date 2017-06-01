В Россия появится объединенная система поиска детей и пожилых людей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Общественная система по поиску пропавших людей, объединяющая на одной площадке опыт разных общественных организаций и призванная помогать правоохранителям, появится в России, сообщил РИА Новости в Международный день защиты детей председатель президиума организации "Офицеры России", глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.
"Объединенные усилия этих организаций будут направлены на помощь правоохранительным органам и родителям в поиске пропавших детей. Будет система работать и по пожилым людям. Главный принцип — создание максимально разветвлённой сетки с включением в неё как можно большего числа людей из различных отраслей", — сказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя центра профилактики правонарушений генерал-майор Елена Зарембинская, которая будут курировать новый проект, сообщила, что в Центре уже открыта соответствующая горячая линия, на которую можно звонить, а также присылать СМС и сообщения в мессенджерах по номеру +7 (903) 795-46-05.