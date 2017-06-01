Голодец высоко оценила уровень организации детского отдыха в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец высоко оценила уровень организации летнего отдыха детей в Санкт-Петербурге, назвав Северную столицу одним из безусловных лидеров в этой области.

Голодец в четверг приняла участие в проверке готовности лагерей Петербурга к летне-оздоровительной кампании, посетив лагеря "Заря" и "Солнечный" в курортном районе города.

"Петербург — один из безусловных лидеров в системе образования, в том числе и по организации летнего отдыха. Петербург в этом году организовал отдых для большего количества детей, чем в прошлом году, и качество этого отдыха… и качество инфраструктуры — это конечный образец для всей России", — сообщила она в кулуарах ПМЭФ.

По ее оценке, снижение качества питания в детских оздоровительных лагерях происходит, в частности, в тех случаях, когда лагерь принимает больше воспитанников, чем позволяет его инфраструктура. В качестве примера Голодец привела "системный сбой" в Удмуртии, где столовая детского лагеря, рассчитанная на 300 человек, обслуживала 586 воспитанников.

"Поэтому (необходим) абсолютно жесткий контроль у детей за их расселением, за их безопасностью в лагере. Ну и, конечно, очень хорошие условия должны быть созданы для занятий ребят спортом, досуговыми и культурными мероприятиями", — отметила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.