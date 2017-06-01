Ущерб от урагана в Подмосковье был не очень внушительный, заявил губернатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Последствия от урагана, прошедшего на этой неделе, не были катастрофическими для экономики Подмосковья, сообщил в четверг глава региона Андрей Воробьев журналистам.

"Погибли люди, пять человек, основной ущерб — это деревья и все, что связано с благоустройством, не могу сказать конкретную цифру, но она не очень внушительная, слава Богу, у нас нет катастрофических последствий. Энергоснабжение восстанавливаем каждый день", — сказал он.

В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.