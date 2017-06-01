Голодец прокомментировала стратегию развития пенсионной системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Правительство России считает "экономически приемлемыми и социально оправданными" показатели роста пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы РФ, сообщила журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16,4 тысячи рублей, это наша ближайшая перспективная цифра. Дальше мы должны выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума. Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми", — сказала она.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на Минэкономразвития опубликовала прогноз, по которому до 2035 года предполагается практически нулевой реальный рост пенсий.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.