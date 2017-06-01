В МВД назвали действия полиции в отношении мальчика на Арбате правомерными

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов назвал правомерными требования полицейских, задержавших мальчика в центре Москвы.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что 27 мая столичные полицейские задержали девятилетнего ребенка, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания на Воздвиженке мальчика, рядом с которым не было родителей. В СМИ сообщалось, что действиям сотрудников полиции препятствовала мачеха ребенка. Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отделение полиции.

"Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны. И попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание", — заявил Зубов в Совете Федерации.

Замминистра сообщил также, что ведомство выступает за введение в России института презумпции доверия полицейскому, когда действия сотрудника полиции априори считаются правомерными.