Песков объяснил, почему Франс Пресс не пригласили на встречу с Путиным

Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017

Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему агентство Франс Пресс не попало на встречу Владимира Путина с руководителями международных информагентств.

Путин в четверг в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ проведет традиционную встречу с руководителями международных информагентств.

"Дело в том, что это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или, как минимум, вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне", — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.