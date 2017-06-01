МЧС предупредило о возможных последствиях непогоды на юге России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Проливные дожди и высокий уровень воды в реках могут нарушить в четверг жизнеобеспечение населения в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставропольском краях, предупреждает МЧС России.

Ранее ведомство сообщило об усилении ветра до 24 метров в секунду в четверг на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов страны, в том числе в Московской области. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, повреждению ЛЭП и линий связи, а также обрушению слабо укрепленных широкоформатных рекламных конструкций и кровель зданий.

"По данным центра "Антистихия", на территории Республик Адыгея и Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской республики, Краснодарского и Ставропольского краев 1 июня ожидаются сильный дождь, высокие уровни воды (дождевой паводок)", — говорится в прогнозе.

По оценке спасателей, плохая погода может нарушить в регионах работу объектов энергетики, связи, ЖКХ, транспорта, дренажно-коллекторных и ливневых систем, жизнеобеспечение населения, а также привести к подтоплению населенных пунктов.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.