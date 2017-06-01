Порывистый ветер до 10 м/с сохранится в Москве до конца рабочей недели

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Порывистый ветер до 10 метров в секунду и кратковременные дожди ждут москвичей до конца рабочей недели, с воскресенья погода начнет улучшаться, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос".

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды было объявлено в Москве в ночь на 1 июня. Как сообщили в столичном главке МЧС РФ, порывы ветра могли достигать 24 метров в секунду.

"Сегодня в столице 14-16 градусов, в Подмосковье 12-17, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый, и кратковременные дожди", — сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 2 июня, в столице ожидается не выше 9-11 градусов тепла и небольшие дожди. Порывистый ветер сохранится — его скорость будет 5-10 метров в секунду. При этом суббота будет самой холодной на этой неделе — ночью в столичном регионе ноль — плюс 5, в городе — 2-4 градуса тепла, днем ожидается 7-12 градусов тепла, отметил метеоролог.

"С воскресенья погода начнет перестраиваться на более теплую. Днем 12-17 градусов со знаком плюс, опять локальные небольшие дожди", — отметил специалист.

Ураган прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.

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