Тридцатиградусная жара придет в Москву на следующей неделе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. По-настоящему летняя погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла установится в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости в четверг специалист центра погоды "Фобос".

"В понедельник вероятность небольших дождей сохранится, но температура уже ощутимо повысится, в дневные часы 17-22 градуса тепла. К концу следующей рабочей недели в столичном регионе будет 25-30 градусов", — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, до конца текущей недели в столице ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду и кратковременные дожди. При этом с воскресенья погода начнет улучшаться — до 17 градусов тепла и небольшие дожди.

В понедельник днем по московскому региону прошел ураган, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.

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