LinkedIn может решить вернуться в Россию осенью, заявили в Роскомнадзоре

Терраса на крыше здания, где расположен офис компании LinkedIn в Сан-Франциско, США. Архивное фото

Терраса на крыше здания, где расположен офис компании LinkedIn в Сан-Франциско, США. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что новые владельцы LinkedIn могут принять решение о возвращении в РФ осенью.

"С LinkedIn у нас отношений пока никаких нет. Они ответили нам официальным письмом, что в ближайшее время соблюсти закон не смогут", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.

"Насколько я знаю, все организационные вопросы будут завершены к осени. И тогда, видимо, новый владелец LinkedIn будет принимать окончательное решение: локализуется он в России или нет", — добавил он.

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

В декабре 2016 года американская корпорация Microsoft закрыла сделку по покупке соцсети LinkedIn. В июне корпорация Microsoft сообщила о намерении купить LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.