"Яндекс" и "Просвещение" разработают образовательную платформу для школ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Яндекс" и образовательный холдинг "Просвещение" разработают платформу для школ, которая будет включать сервисы для учителей, учеников и их родителей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующего соглашения в рамках ПМЭФ-2017.

До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 миллионов рублей. Интернет-компания разработает и предоставит для платформы свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и так далее. "Просвещение", в свою очередь, обеспечит современными образовательными и методическими материалами по школьным предметам.

Платформа будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах. Она позволит преподавателям, школьникам и родителям взаимодействовать друг с другом не только в классе. Так, родители смогут на работе посмотреть оценку ребёнка за последнюю контрольную, а учителя — прислать заболевшему ученику материалы пропущенных уроков и домашнее задание.

"Использование технологий открывает новые возможности в образовании, сочетая разработки "Яндекса" и методический опыт "Просвещения", одного из старейших в стране учебных издательств, мы сможем создать для школы не только удобные сервисы, но и новые, современные типы учебных пособий. В комплексе это сделает образовательный процесс более доступным, индивидуальным и открытым", — сказал генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.