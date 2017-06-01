МВД выступило за введение презумпции доверия полицейскому

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел выступает за введение в России института презумпции доверия полицейскому, согласно которому действия сотрудника полиции должны считаться всегда правомерными, заявил замминистра МВД Игорь Зубов в Совете Федерации.

"Мы ставим вопрос по опыту многих зарубежных стран о введении института презумпции доверия сотрудникам полиции, когда его действия априори считаются правомерными. И только потом должны в судебном порядке доказывать, что он поступил неправильно, он превысил свои полномочия — и в этом случае наступает повышенная ответственность сотрудника полиции. Но если он предъявляет законные требования, любой гражданин обязан их исполнить, обязан! Это должно быть в крови каждого человека", — сказал Зубов.