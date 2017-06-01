Захарова на ПМЭФ попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

После завершения интервью на стенде МИА "Россия сегодня" Захарова собственноручно отправила новость —"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", где актуальные новости с форума часто появляются еще до того, как ее сообщат ленты информационных агентств. В течение считанных секунд новость появилась и на сайте RIA.ru.

Захарова выпустила молнию о возможной реакции российского внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.

"МИД РФ не исключает возможности предъявления финансовых претензий США из-за ущерба от незаконного блокирования российской собственности", — сказала Захарова, отвечая на вопрос в ходе посещения на ПМЭФ стенда МИА "Россия сегодня".

За выполнение этой ответственной информационной миссии представитель МИД была награждена почетным дипломом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума, публикуя главные новости с площадки в максимально оперативном режиме. В этом году у ньюсмейкеров есть уникальная возможность стать причастным к процессу создания новостей форума, став участниками акции "РИА Новости из первых рук".

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. Оно позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций".