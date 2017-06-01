Кузнецова рассказала о планах по реализации программы Десятилетия детства

УФА, 1 июн – РИА Новости, Рамля Салихова. Предложения по реализации Десятилетия детства будут строиться, исходя из опыта и особенностей регионов России, заявила на республиканском родительском форуме в Уфе уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетие детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Я попросила президента, чтоб он представил это нашему обсуждению, чтобы предложения наши строились исходя из своего опыта и особенностей каждого региона. Хочется, чтобы эта программа была выстроена на трех принципах. Первое — это то, что защита прав ребенка не рассматривается отдельно от защиты прав семьи. Во-вторых, всегда быть на шаг впереди, чтобы избежать негативных явлений, которые сегодня происходят. Также хочется, чтобы за цифрами, отчетами и статистикой всегда видели глаза ребенка, чтобы за конкретными историями могли увидеть систему", — сказала Кузнецова на пленарном заедании форума.