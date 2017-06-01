В России число осужденных подростков достигло исторического минимума

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, за последние 15 лет сократилось в десять раз, достигнув исторического минимума, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.
Таким образом, зафиксировано минимальное количество содержащихся в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных.
По информации пенитенциарного ведомства, главным образом снижение численности осужденных связано с декриминализацией статей УК РФ, расширением спектра наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
В настоящее время наказание в виде лишения свободы подростки до 18 лет получают в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления.