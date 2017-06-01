Greenpeace нашел опасные вещества в купленных в Таможенном союзе игрушках

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Greenpeace обнаружил фталаты, опасные для здоровья детей, в игрушках, купленных для проверки в странах Таможенного союза, сообщает экологическая организация в День защиты детей.

"Сегодня Greenpeace опубликовал итоги анализа игрушек на наличие девяти самых распространенных видов фталатов. Эти опасные вещества были найдены во всех 16 образцах, причём в шести из них — в концентрациях, превышающей европейские нормы в 200-300 раз", — говорится в сообщении.

Так, в фигурке поросенка, купленной и произведенной в России, содержание диэтилгексилфталата превышало установленные в Евросоюзе нормы в 280 раз, а в фигурке медведя из Казахстана (производство Россия) и кукле из Белоруссии (производство Китай) — более чем в 300 раз. В наборе машинок из Армении (Китай) европейский норматив безопасности по диизобутилфталату был превышен в 190 раз.

"При этом половина игрушек содержала дибутилфталат, запрещённый и в самом Таможенном союзе, причем в двух из них — в очень высокой концентрации (до 3060 миллиграмм на килограмм). Примечательно, что три вида фталатов обнаружили в купленной в Москве фигурке "Свинка Пеппа" (Китай), помеченной маркировкой "не содержит фталат", — отметили экологи.

В этой связи Greenpeace и общественные организации из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии начали кампанию "Честные игрушки", цель которой — сделать игрушки безопасными для здоровья и окружающей среды. В День защиты детей они опубликовали петицию на имя главы Евразийской экономической комиссии с просьбой запретить фталаты в детских игрушках.

"Доказано, что фталаты могут вызывать нарушения эндокринной системы и приводить к ожирению, диабету, бесплодию и даже раку. Особенно чувствительны к ним маленькие дети. По этой причине многие страны — Евросоюз, США и даже Китай — фактически запретили использование фталатов в игрушках. В России и других странах ЕАЭС таких запретов нет, и настало время это изменить", — заявила руководитель проекта Нина Лесихина.

Защитники природы также просят внести в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" запрет на изготовление игрушек из поливинилхлорида и требование указывать все содержащиеся в игрушках вредные вещества. В настоящее время использование фталатов и поливинилхлорида в игрушках не запрещено в Таможенном союзе.

Исследование выполнено в Научном центре Greenpeace в Великобритании и в аналитической лаборатории Eurofins Consumer Product Testing в Германии. Игрушки для проверки выбраны по итогам голосования и консультаций с родителями, в которых приняли участие более 3 тысячи человек.