В СР предложили отменить школьные занятия по выходным

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отменить школьные занятия по выходным дням, сообщает пресс-служба партии.

Эсеры в настоящий момент разрабатывают соответствующие законодательные инициативы.

"Миронов предложил законодательно отменить практику школьных занятий и выполнения домашних заданий по выходным. Учащихся нужно освободить от "сверхурочной работы" в гонке за показателями, которую устраивают взрослые", — сообщает пресс-служба.

По словам лидера эсеров, там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера.

"Рассчитываю, что педагогическая общественность, родители поддержат наши предложения, а мы будем добиваться их принятия в парламенте. Детство должно быть детством, а учеба не должна становиться тяжкой обузой. Ведь счастливое детство – это счастливое будущее любой страны", – цитирует Миронова пресс-служба.