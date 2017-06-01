Путин подчеркнул важность работы Российского детского фонда

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, отметив важность проводимой Российским детским фондом работы.

"Российский детский фонд проводит большую и очень важную работу – объединяет в Москве тысячи ребят, приехавших из разных регионов нашей страны, других государств. Здесь их ждет радушный прием, богатая культурная программа, знакомство с памятниками истории и архитектуры столицы, походы в театр, на выставки и экскурсии, встречи с интересными людьми", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент также добавил, что особого признания заслуживает благотворительная деятельность фонда, которая помогает попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в помощи и заботе.