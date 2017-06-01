ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Осьминог-беглец из Приморского океанариума освоился в новом доме, хорошо ест и "позирует" перед камерой, сообщается на странице океанариума в Facebook.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в танк-аквариум в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. В тот же день 12-килограммовый осьминог сдернул крепление и сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но вскоре был пойман. Видео "гуляющего" осьминога распространилось в интернете. Осьминога назвали Хэнком в честь персонажа мультфильма "В поисках Дори"

"Сегодня осьминог не выказывает никаких признаков стресса. У него хороший аппетит и отличный сон. Хэнк с удовольствием ест гребешок, креветок и красную рыбу. А спит, прикрыв глаза и прикрепившись щупальцами к стенке танка. Когда он чем-то недоволен, выпускает "ушки" — образования на голове, которые не так видны, когда животное спокойно. По словам специалистов, Хэнку чуть меньше года. Он очень активен, любопытен и хитер. Во время съемок телесюжета одного из федеральных каналов Хэнк очень заинтересовался видеокамерой и с удовольствием позировал", — говорится в сообщении.

По данным океанариума, карантин у Хэнка проходит без осложнений. В скором времени он переедет в зал для осьминогов экспозиции "Японское море". Температура воды в аквариумах зала наиболее оптимальна для осьминогов — плюс 10 градусов. Свет приглушен, и сотрудники время от времени прикрывают двери, чтобы осьминоги отдохнули от общения с публикой.