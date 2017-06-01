В Москве стартует купальный сезон

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Купальный сезон открывается в российской столице 1 июня, в этом году для москвичей подготовили семь благоустроенных пляжей.

Как ранее рассказал руководитель департамента природы Москвы Антон Кульбачевский, традиционно в жаркую погоду на городские пляжи приходят тысячи москвичей. Это, по его словам, оказывает серьезную нагрузку, поскольку необходимо следить за пожарной безопасностью, порядком и поведением людей.

Уже сейчас в столице открыты 98 благоустроенных зон у воды — 7 пляжей, 37 мест, где можно позагорать без купания, и 54 площадки для активного отдыха. При этом, как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в этом году в столице появилось новое место для отдыха в Свиблово — на берегу Капустинского пруда.

Также, по его словам, любители активного отдыха смогут посоревноваться в турнирах по пляжному волейболу, посетить танцевальные мастер-классы, поиграть в мяч на площадках для мини-футбола или позаниматься на уличных тренажерах. Также зоны для отдыха оборудовали безопасными детскими площадками.