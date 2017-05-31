Пранкер Лексус объяснил причину розыгрыша премьера Черногории

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован), дозвонившиеся от имени лидеров Украины главе правительства Черногории Душко Марковичу и экс-премьеру страны Мило Джукановичу, были вдохновлены действиями черногорского народа, протестующего против НАТО, заявил РИА Новости Столяров.

Таким образом он ответил на заявление правящей Демократической партии социалистов, возглавляемой Джукановичем, о том, что пранкеры имели неких "вдохновителей".

"Конечно же, на эту запись нас вдохновил народ Черногории, который выходил на акции протеста против вступления страны в НАТО. Мы уже поняли из разговоров с руководством страны, что им плевать на мнение народа", — сказал Столяров.

Он обратил внимание на то, что черногорская сторона никак не комментирует заявленную Джукановичем в разговоре готовность вести теневой бизнес с президентом Украины.

"Нам хотелось бы услышать ответ пресс-службы Джукановича и по поводу его радостного согласия вести теневой бизнес с президентом Украины Петром Порошенко, и по поводу согласия удалить сведения о фирме "друга" премьера Украины Владимира Гройсмана из государственного реестра", — сказал Столяров.

"Является ли это законным действием? Об этом пресс-служба Джукановича почему-то умалчивает", — отметил пранкер.

По его словам, забавно слышать от черногорской стороны, что "этим звонком Россия бросила "возможно, лучшие силы своего государства", чтобы помешать стране вступить в НАТО".

"Видимо, и в альянс Черногория вступала тоже по звонку. Но уже не из России", — сказал Столяров.

Отвечая на вопрос, как стали возможны телефонные разговоры с Марковичем и Джукановичем, собеседник агентства отметил, что соответствующую "помощь" оказали МИД Черногории и окружение премьера.

"Нашими помощниками оказались МИД и окружение премьера, которых мы разрабатывали уже давно. Одним из объектов оказался бывший глава МИД Черногории Милан Рочен. Именно они помогли нам попасть на официальные каналы общения с первыми лицами государства. Сама эта запись планировалась с конца прошлого года", — сообщил Столяров.

Как было объявлено ранее, Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики продолжает выступать против присоединения к альянсу.

Ранее российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал телеканалу RT о том, как он и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьер-министру Черногории Душко Марковичу. Они, по его словам, также дозвонились до экс-премьера страны Мило Джукановича, представившись премьером Украины Владимиром Гройсманом. Руководство правящей партии республики во вторник заявило, что "на борьбу против черногорского членства в НАТО, которая, как известно, проиграна" были брошены "последние, а может и лучшие" силы.