На Алтае дорожную разметку нанесли поверх мертвой кошки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Республике Алтай сотрудники дорожных служб нанесли разметку поверх сбитой на шоссе кошки, передает новостной портал gorno-altaisk.info.

Инцидент произошел на объездной дороге, ведущей из столицы региона в село Майма, и был заснят на видео. "Вот так вот работают в Горно-Алтайске дорожники. Сделали новую полосу – и смотрите. Кошку сбили, она как лежала, так ее и заполосовали. И смех и грех!" — прокомментировал запись автор.

Представители республиканского ГИБДД на ситуацию пока не отреагировали.