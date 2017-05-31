ГУМЧС по Москве направило операторам текст предупреждения о непогоде

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Московский главк МЧС России направил мобильным операторам текст экстренного предупреждения о плохой погоде, которая ожидается в ночь на четверг, сообщил журналистам на брифинге заместитель начальника главка Андрей Мищенко.

"Нам сегодня поступило предупреждение от Росгидромета и оно было распространено. В ночь на четверг ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий — дождь, местами сильный, гроза, ветер западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду", — сказал он.

По словам Мищенко, информация Росгидромета оперативно была была размещена на терминальных комплексах ОКСИОН, информационных табло Центра организации дорожного движения, на официальном сайте главка и соцсетях, а также разослана в СМИ.

"С 14.15 мск операторам сотовой связи были направлены уведомления — такая работа по информированию была начата и сегодня. Кому-то из вас пришли смс?" — спросил Мищенко у журналистов. На момент брифинга никто из журналистов не получил сообщения с предупреждением.

Мищенко пояснил, что информирование может занимать до семи часов. "Кроме того, мы имеем опыт получения жалоб от населения. Смс доходят в момент, когда событие закончилось, либо они приходят на телефон поздно ночью", — сказал он.

Представитель МЧС также отметил, что охват информирования посредством смс невелик. По его словам, он составляет порядка 5%

"Информация через комплексы ОКСИОН, информационные табло ЦОДД, вас — СМИ — доходят за более короткое время и охватывают до 90% населения. Это наши основные каналы доведения информации", — подчеркнул Мищенко.