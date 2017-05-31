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Общество

Ливни с грозами и шквал ожидаются в Центральной России и Приволжье ночью

19:0131.05.2017
(обновлено: 19:02 31.05.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа Москву надвигается грозовой фронт. Архивное фотоНа Москву надвигается грозовой фронт. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Ливни с грозами, градом и сильным ветром со скоростью до 24 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки в 22 регионах Центральной России и Приволжья, сообщает МЧС России.

Жара в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В числе регионов, где ожидается непогода, Москва и Подмосковье — там из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, рекламных щитов и падение деревьев. Из-за ожидаемого шквала все подразделения МЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах приведены в повышенную готовность.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200. Для сравнения, во время этого шквала порывы ветра, по данным МЧС, достигали 30 метров в секунду.

Сильный ветер в столице и Подмосковье

В ночь на среду в Росгидромете не прогнозировали сильного шквала на следующие сутки: ожидались небольшие осадки и усиление ветра до семи метров в секунду в ночь на 1 июня. Однако после полудня столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. По данным ведомства, в ночь на четверг порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

Последствия урагана в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Росгидромет пока не представил данные о скорости ветра в Москве 29 мая

Такая же погодная ситуация ожидается и в Подмосковье: управление МЧС по региону сообщает о грозе с дождем с порывами ветра до 24 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что такая погода может продлиться до 7.00 1 июня.

Экстренное предупреждение было направлено сотовым операторам, которые начали оповещать абонентов с помощью смс. Кроме того, московские спасатели направили предупреждения и в СМИ.

По данным МЧС, в Москве в понедельник, когда столицу накрыл шквалистый ветер, рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

Нашивка МЧС РФ. Архивное фотония вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалены порывами ветра.

Шквал в Поволжье и Центральной России

Кроме Московской области, усиление ветра ожидается еще в 21 регионе Центральной России и Приволжья: под воздействие непогоды попадают Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Пермский край.

Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МЧС направило предупреждение о непогоде в Москве операторам связи и СМИ

В этих регионах ожидаются обильные осадки, местами грозы, возможен град, а также усиление ветра до 24 метров в секунду.

По данным спасателей, плохие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, повреждению ЛЭП и линий связи, а также обрушению слабо укрепленных широкоформатных рекламных конструкций и кровель зданий.

Информирование населения о предстоящей непогоде ведется при помощи рассылки смс операторов сотовой сети, а также выводом информации на терминальные комплексы ОКСИОН. Оперативная информация также размещается на официальных сайтах региональных главков МЧС.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЧС рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения 101.

Для борьбы с возможными последствиями непогоды в повышенную готовность приведены все подразделения МЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах. Также увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве.

"Разбор полетов" в Совете Федерации

Совет Федерации в среду принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая. В связи с этим были одобрены поправки в законы о связи и о средствах массовой информации, позволяющие всеми доступными методами информировать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Документ закрепляет обязанность операторов связи обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Также граждан будут информировать о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. При этом устанавливается, что операторы связи выполняют эту обязанность безвозмездно.

Первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров подчеркнул, что природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах.

В свою очередь в МЧС России рассказали, что экстренное оповещение населения не применялось 29 мая из-за прогноза Росгидромета. В ведомстве пояснили, что 29 мая от Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Согласно предупреждению, ожидались дождь с градом и усиление ветра до 22 метров в секунду. При этом под критерии "чрезвычайная ситуация" подпадает прогноз, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду.

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Подмосковье из-за урагана частично обесточены 15 населенных пунктов

"Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", — подчеркнули в МЧС.

В связи с этим информация о неблагоприятных погодных условиях рассылалась только через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и посредством смс. В ведомстве подчеркнули, что рассылка смс не является основным средством оповещения, так как характеризуется "наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора".

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