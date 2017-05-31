Ливни с грозами и шквал ожидаются в Центральной России и Приволжье ночью

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Ливни с грозами, градом и сильным ветром со скоростью до 24 метров в секунду ожидаются в ближайшие сутки в 22 регионах Центральной России и Приволжья, сообщает МЧС России.

В числе регионов, где ожидается непогода, Москва и Подмосковье — там из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, рекламных щитов и падение деревьев. Из-за ожидаемого шквала все подразделения МЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах приведены в повышенную готовность.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200. Для сравнения, во время этого шквала порывы ветра, по данным МЧС, достигали 30 метров в секунду.

Сильный ветер в столице и Подмосковье

В ночь на среду в Росгидромете не прогнозировали сильного шквала на следующие сутки: ожидались небольшие осадки и усиление ветра до семи метров в секунду в ночь на 1 июня. Однако после полудня столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. По данным ведомства, в ночь на четверг порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

Такая же погодная ситуация ожидается и в Подмосковье: управление МЧС по региону сообщает о грозе с дождем с порывами ветра до 24 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что такая погода может продлиться до 7.00 1 июня.

Экстренное предупреждение было направлено сотовым операторам, которые начали оповещать абонентов с помощью смс. Кроме того, московские спасатели направили предупреждения и в СМИ.

По данным МЧС, в Москве в понедельник, когда столицу накрыл шквалистый ветер, рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалены порывами ветра.

Шквал в Поволжье и Центральной России

Кроме Московской области, усиление ветра ожидается еще в 21 регионе Центральной России и Приволжья: под воздействие непогоды попадают Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Пермский край.

В этих регионах ожидаются обильные осадки, местами грозы, возможен град, а также усиление ветра до 24 метров в секунду.

По данным спасателей, плохие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, повреждению ЛЭП и линий связи, а также обрушению слабо укрепленных широкоформатных рекламных конструкций и кровель зданий.

Информирование населения о предстоящей непогоде ведется при помощи рассылки смс операторов сотовой сети, а также выводом информации на терминальные комплексы ОКСИОН. Оперативная информация также размещается на официальных сайтах региональных главков МЧС.

МЧС рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения 101.

Для борьбы с возможными последствиями непогоды в повышенную готовность приведены все подразделения МЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах. Также увеличена группировка аварийно-спасательных подразделений и энергетических служб, находящихся на дежурстве.

"Разбор полетов" в Совете Федерации

Совет Федерации в среду принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая. В связи с этим были одобрены поправки в законы о связи и о средствах массовой информации, позволяющие всеми доступными методами информировать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Документ закрепляет обязанность операторов связи обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Также граждан будут информировать о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. При этом устанавливается, что операторы связи выполняют эту обязанность безвозмездно.

Первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров подчеркнул, что природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах.

В свою очередь в МЧС России рассказали, что экстренное оповещение населения не применялось 29 мая из-за прогноза Росгидромета. В ведомстве пояснили, что 29 мая от Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве, Калужской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Согласно предупреждению, ожидались дождь с градом и усиление ветра до 22 метров в секунду. При этом под критерии "чрезвычайная ситуация" подпадает прогноз, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду.

"Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было", — подчеркнули в МЧС.

В связи с этим информация о неблагоприятных погодных условиях рассылалась только через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и посредством смс. В ведомстве подчеркнули, что рассылка смс не является основным средством оповещения, так как характеризуется "наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора".