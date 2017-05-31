В Московском зоопарке впервые родились снежные барсы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Впервые в Центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка родились снежные барсы, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

"Этой весной в Центре воспроизводства редких видов московского зоопарка у нескольких пар животных родились детеныши… Впервые в центре родились снежные барсы. Их отец приехал из Швейцарии, а мать Адетта — москвичка. Котята еще слепые, и Адетта от них почти не отходит. Зоологи их не беспокоят и пока даже не знают количество детенышей", — говорится в сообщении.

Кроме того, четыре тигренка родились у амурских тигров — это первые детеныши тигра Тихона, который до 2015 года жил в природных условиях. "У опытной и строгой восьмилетней мамы котят — Барышни — это четвертый приплод. Тигрица не позволяет малышам общаться с людьми и оттаскивает их в сторону, как только кто-нибудь приближается к вольеру", — отмечается в сообщении.

В Центре впервые за несколько лет размножились байбаки. Шесть детенышей принесла пара, которая живет в центре шесть лет.

"Семь детенышей родилось у баранов Марко Поло. Сейчас в центре 15 взрослых баранов этого вида. Они разделены на две семьи, в каждой из которых один самец-производитель и несколько самок. Одна из них не может сама кормить малыша. Новорожденного кормят козьим молоком шесть раз в сутки из бутылки с соской, но скоро он уже начнет питаться травой. Малыш совсем ручной, вместе с матерью находится отдельно от остальных, и та прекрасно о нем заботится — охраняет и греет", — добавляют сотрудники центра.

Оленятами обзавелись четыре самки северных лесных оленей, сибирские горные козы порадовали двумя козлятами, а у голубых баранов родились трое ягнят.

Центр воспроизводства редких видов животных был создан в 1994 году в Волоколамском районе на 97-м километре от Москвы. Здесь содержатся 160 видов и более одной тысячи экземпляров животных, 78 видов из них включены в Красные книги России и Международного союза охраны природы.