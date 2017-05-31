Кадыров примет финского журналиста, задавшего вопрос о геях в Чечне

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов принять финского журналиста, задавшего вопрос о положении геев в республике на брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой.

На еженедельном брифинге Марии Захаровой корреспондент финского телевидения Эрка Микконен задал представителю российского МИД вопрос о положении геев в Чеченской республике, а также о том, как эта проблема влияет на отношения России и Евросоюза. Глава департамента информации и печати в свою очередь посоветовала журналисту самому съездить в Чечню и попросила Рамазана Кадырова помочь в организации такой поездки.

"Забавно, что европейское сообщество не интересуют война на Востоке, глобальное потепление, проблемы в собственных странах, а вот сказки про Чеченскую республику их очень-очень привлекают. А СМИ, как российские, так и зарубежные, путаются — не понимая, где правда, а где ложь, но им ни разу не пришла в голову мысль — приехать и самим во всем разобраться", — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

"Вроде бы главный редактор должен направлять журналиста, но подсказку СМИ получили от представителя МИД России Марии Захаровой, которая обратилась ко мне, чтобы я принял финского журналиста, мучающегося вопросами о том, что же там в Чечне происходит. В нашей республике каждый день — День Открытых дверей. Приезжайте. Пишите правду", — добавил Кадыров.