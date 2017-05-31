Власти Крыма объяснили блокировку "Яндекса" и "ВКонтакте"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Временное ограничение доступа к российским сайтам у крымских клиентов украинского провайдера "Воля" связано с техническим сбоем, заявил в эфире радио "РИА Крым" заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

Чиновник объяснил, что проблемы с доступом к сервисам "Яндекса", Mail.Ru и "ВКонтакте" вызваны нарушениями в работе резервных каналов поставщика интернет-услуг, а не ранее опубликованным указом президента Украины о блокировке российских ресурсов.

По словам Яковлева, работа провайдера уже налажена. "В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме", — подчеркнул замминистра.

При этом он заверил крымчан, что повторного сбоя не будет, так как схема маршрутизации пересмотрена и "весь трафик был замкнут на российский сегмент".

Ранее севастопольский портал ForPost сообщил, что украинский интернет-провайдер "Воля" заблокировал в Крыму и Севастополе доступ к сервисам "Яндекса" и Mail.Ru, а также соцсети "ВКонтакте". Некоторые пользователи отметили, что при попытке подключения к ресурсам на экране высвечивалось объявление о том, что доступ ограничен в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко.