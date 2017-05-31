В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. После 2 градусов тепла в ночь на воскресенье летняя погода вернется в Москву во вторник после того, как уйдут циклоны, вызвавшие ненастье и шквал, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Нынешний циклон уйдет в воскресенье, пока другого циклона не предвидится. В воскресенье температура начнет повышаться до 12-17 градусов, в понедельник будет близка к норме (18-23 градуса), а ко вторнику вернется в норму до 20-25 градусов", – сказала Макарова.

По ее словам, в настоящее время над Московской областью проходит очередной циклон, центр которого находится над Карелией. Он принес в Московскую область дождь, грозу и ветер скоростью 7-12 метров в секунду местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

"Завтра днем немного изменится характер погоды – будут уже просветы в облачном покрове, дождь будет небольшим, но сохранится западный ветер, местами возможны его порывы до 15-20 метров в секунду, температура днем 16-18 градусов", – уточнила собеседница агентства.

При этом в пятницу днем станет прохладнее, температура составит 10-12 градусов тепла, сохранятся облачность и дождь, ветер сменится на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами 12-17 метров в секунду. В субботу будет еще прохладнее: 3-5 градусов ночью и 9-11 днем с небольшим дождем.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200.