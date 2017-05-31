МЧС предупредило об усилении ветра в Центральной России и Приволжье

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Усиление ветра до 24 метров в секунду ожидается в среду и четверг на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов страны, в том числе в Московской области, сообщили РИА Новости в Центральном региональном центре МЧС РФ.

Ранее ведомство распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, где в ночь на 1 июня порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. По данным спасателей, при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев, а также широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, которые могут привести к травмированию людей и заторам на дорогах. Кроме того, при грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

"Под воздействие неблагоприятных явлений попадают Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Пермский край", — сказал собеседник агентства, уточнив, что "с 31 мая по 1 июня на территории данных субъектов ожидаются метеорологические явления в виде выпадения обильных осадков, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 13-24 метров в секунду".

По данным спасателей, плохие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, повреждению ЛЭП и линий связи, а также обрушению слабо укрепленных широкоформатных рекламных конструкций и кровель зданий.

МЧС рекомендует населению не покидать свои дома без крайней необходимости, отказаться от использования личного автотранспорта, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения 101.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.