МЧС предупредило о ливнях и граде в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму ожидается ухудшение погоды, возможно подтопление ряда территорий, аварийные службы переводятся в повышенную готовность, сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций республики Александр Дыгало.

По его словам, по сведениям крымского гидрометцентра, 1 июня ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра от 17 метров в секунду, сильные дожди, грозы, в некоторых районах — град.

"Вследствие сильного выпадения осадков могут возникнуть подтопления в Джанкойском, Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском, Черноморском районах, а также в городах Джанкой, Красноперекопск, Симферополь", — сказал Дыгало на совещании в крымском правительстве.

По его словам, все аварийные службы должны быть приведены в повышенную готовность. "Быть готовыми к ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", — поручил замминистра.

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