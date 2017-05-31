Корсик: нотариусы в 2017 г зарегистрировали 204 тыс сделок с недвижимостью

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами в I квартале 2017 года, превысило отметку в 204 тысячи, что составляет 30% от суммарного количества таких сделок по итогам 2016 года, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

По мнению Корсика, выступившего в Совете Федерации на круглом столе о реализации ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", рост популярности нотариальной формы сделок с недвижимостью объясняется развитием онлайн-сервисов на базе Единой информационной системы, которые позволяют нотариусам предоставлять услуги в режиме "одного окна".

Президент ФНП отметил, что налаживание бесперебойного взаимодействия с терорганами Росреестра — один из приоритетов деятельности нотариата.

"Именно нотариус наделен особым правовым статусом заявителя, действующим от имени государства в интересах граждан. Сегодняшний нотариат — это 8000 квалифицированных фронт-офисов Росреестра, которые предоставляют достоверные данные, необходимые для формирования достоверного единого государственного реестра недвижимости", — подчеркнул Корсик, слова которого приводит пресс-служба ФНП.

В пресс-службе напомнили, что при подаче заявления о госрегистрации прав на недвижимость через нотариуса в электронном виде, срок регистрации составляет всего один рабочий день.

В целом по итогам 2016 года спрос на электронную форму подачи заявлений через нотариуса увеличился более чем в 13 раз по сравнению с 2015 годом. За I квартал 2017 года число таких электронных заявок практически сравнялось с количеством заявлений, направленных на бумажном носителе, — 43% и 57%, соответственно. В ряде регионов (Санкт-Петербург, Алтайский край, Свердловская область) электронный способ подачи документов через нотариуса выбирают уже подавляющее большинство заявителей, добавили в пресс-службе.

Для решения встречающихся технических проблем взаимодействия с территориальными органами Росреестра ФНП выступила с инициативой создания отдельного канала связи для оперативного взаимодействия Росреестра и нотариусов, а в ситуациях, когда электронная связь затруднена, обеспечения внеочередного приема нотариусов в отделениях Росреестра через специальные окна, сказал Корсик.