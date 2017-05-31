ЦСР предлагает выплачивать пособие бедным семьям из средств маткапитала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Центр стратегических разработок предлагает выплачивать ежемесячное пособие бедным семьям с детьми из средств материнского капитала, следует из презентации Стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленной ЦСР, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

"(Предлагается – ред.) расширить целевое назначение программ "Материнский (семейный) капитал (МСК)", разрешить владельцам сертификата МСК с доходами ниже прожиточного минимума использовать его на ежемесячное пособие для погашения текущего подушевого дефицита доходов", — говорится в документе.

По мнению авторов стратегии, снижение бедности в РФ является главным приоритетом социальной политики.

Главные меры стратегии ЦСР по преодолению бедности касаются в основном поддержки семей с детьми. Предлагается создать на основе действующей новую систему региональных пособий для бедных семей с детьми, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.

В результате социальную поддержку получат миллионы бедных семей, уровень бедности семей с детьми должен существенно сократиться.