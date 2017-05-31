ЦСР предложил новую стратегию повышения пенсионного возраста в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать в России пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стран до 76 лет, следует из презентации стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленной ЦСР, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках ПМЭФ-2017 планируется дискуссия, как сформировать повестку российской экономики. Глава совета ЦСР Алексей Кудрин является главным автором одной из стратегий по ускорению роста экономики России до среднемировых.

"Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин", — говорится в документе.

Данная мера, по расчетам ее авторов, приведет к увеличению размера пенсий в РФ в реальном выражении к 2024 году на 30%. При этом коэффициент замещения (то есть отношение средней страховой пенсии по старости к средней заработной плате) сохранится на уровне не ниже 34%.

Согласно расчетам авторов стратегии, средняя страховая пенсия при повышении пенсионного возраста составит 1,85 прожиточного минимума пенсионера (ПМП) к 2024 году, и 2,33 ПМП — к 2035 году.