МЧС направило предупреждение о непогоде в Москве операторам связи и СМИ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ направил операторам сотовой связи и средствам массовой информации экстренное предупреждение о прогнозируемом ухудшении погоды в Москве в ночь на 1 июня.

Ранее ведомство распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, где в ночь на 1 июня порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. По данным спасателей, при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев, а также широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, которые могут привести к травмированию людей и заторам на дорогах. Кроме того, при грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

"Главное управление направило экстренное предупреждение операторам сотовой связи и в средства массовой информации для информирования населения", — сказал РИА Новости в среду представитель столичного главка МЧС.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.