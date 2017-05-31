Роспотребнадзор подал документы на регистрацию новой вакцины от Эболы

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Документы для регистрации новой вакцины Роспотребнадзора от вируса Эбола поданы в Минздрав России, заявила РИА Новости глава надзорного ведомства Анна Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об осложнении эпидемиологической ситуации по лихорадке Эбола в Демократической Республике Конго. В настоящее время зарегистрировано более 40 случаев с подозрением на лихорадку Эбола, из которых четыре завершились летальным исходом.

"Документы поданы. Мы ждем окончания процедуры регистрации", — заявила Попова.

Российская вакцина для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.

"Доклинические и клинические испытания прошли очень успешно, результаты очень хорошие. Она отличается от всех аналогов, которые сегодня есть наибольшей эффективностью и универсальностью использования", — подчеркнула глава надзорного ведомства.

Ранее Попова сообщала, что вакцина в первую очередь ориентирована на тех, кто постоянно работает с возбудителем, в очаге. По ее словам, препарат позволит свести на нет заражение среди медиков. Кроме того, вакцина может быть использована неоднократно.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" Александр Рыжиков в интервью РИА Новости сообщил, что разработка вакцины проведена на основе эпитопных технологий, что предполагает прицельное воздействие на функциональные элементы белка вируса.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.