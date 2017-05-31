Мэр Сочи ответил западным СМИ на обвинения в расизме на карнавале

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление, что костюмы участников карнавала стали для западных СМИ основанием для подозрений в расизме на футбольных матчах в России, и назвал случившееся "обидным недоразумением".

Black face & bananas — this is how Cameroon was presented at the Sochi carnival on Saturday ahead of Fifa Confederations Cup Russia in June. pic.twitter.com/aB7dRes0gZ — Lolade Adewuyi (@Jololade) 30 мая 2017 г.

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Ранее студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи опубликовал в соцсети Twitter фотографию участников карнавала с выкрашенными в черный цвет лицами и бананами в руках и подписал: "Так Камерун представлен на карнавале в Сочи перед Кубком конфедераций". Газета The Guardian на основании фотографий с карнавала сделала вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России. В администрации Сочи позже заявили, что удивлены выводами западных СМИ о расизме, и отметили, что организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели.

В среду Пахомов встретился с Одевуи. "Если кого-то из 3 тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления, — сказал мэр. — Мы не имели в виду ничего плохого. Для нас эти факты неизвестны. Для нас это просто любимый экзотический фрукт. Наоборот, мы хотели показать свое дружелюбие ко всем людям в нашем многонациональном городе в преддверии Кубка конфедераций. На мой взгляд, это обидное недоразумение"

"Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали с теми, кем мы были 200 лет назад, когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи. — В Сочи мне все нравится, очень душевные люди. Сейчас я понял, что ваши люди не воспринимают это так негативно".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России выступит в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В представлены сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.