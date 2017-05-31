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Общество

Мэр Сочи ответил западным СМИ на обвинения в расизме на карнавале

15:2431.05.2017
(обновлено: 15:44 31.05.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники карнавала SOCHI FEST 2017 в СочиУчастники карнавала SOCHI FEST 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление, что костюмы участников карнавала стали для западных СМИ основанием для подозрений в расизме на футбольных матчах в России, и назвал случившееся "обидным недоразумением".

Ранее студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи опубликовал в соцсети Twitter фотографию участников карнавала с выкрашенными в черный цвет лицами и бананами в руках и подписал: "Так Камерун представлен на карнавале в Сочи перед Кубком конфедераций". Газета The Guardian на основании фотографий с карнавала сделала вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России. В администрации Сочи позже заявили, что удивлены выводами западных СМИ о расизме, и отметили, что организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели.

Участники карнавала SOCHI FEST 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Сочи удивлены выводами западных СМИ о расизме на карнавале

В среду Пахомов встретился с Одевуи. "Если кого-то из 3 тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления, — сказал мэр. — Мы не имели в виду ничего плохого. Для нас эти факты неизвестны. Для нас это просто любимый экзотический фрукт. Наоборот, мы хотели показать свое дружелюбие ко всем людям в нашем многонациональном городе в преддверии Кубка конфедераций. На мой взгляд, это обидное недоразумение"

"Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали с теми, кем мы были 200 лет назад, когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи. — В Сочи мне все нравится, очень душевные люди. Сейчас я понял, что ваши люди не воспринимают это так негативно".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России выступит в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В представлены сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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И.В.
Странно как-то. Вроде негры не должны обижаться на бананы, ведь в России бананы не растут. Что же, участнику карнавала, символизирующему Африку, надо было размахивать пучком редиски или репой?
15:32
31.05.2017
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radiozaboy
"когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи"

"Так Камерун представлен на карнавале"
"Камерун, внешняя торговля
Основные экспортные товары — нефть и нефтепродукты, лесоматериалы, какао-бобы, алюминий, кофе, хлопок.

Основные покупатели — Испания 19,4 %, Италия 13,2 %, США 10,4 %, Франция 8 %, Нидерланды 7,9 %, Китай 7,8 %."

Ну да, бананы Камерун не экспортирует. Но у нас есть оправдание - мы не в списке основных покупалетей и нам простительно не знать, что вместо бананов, "камерунец" должен был нести нефть, бревно, какао или хлопок.
15:32
31.05.2017
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