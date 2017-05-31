Матвиенко прокомментировала публикации СМИ о заморозке индексации пенсий

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сценарий с заморозкой индексаций пенсий в РФ неприемлем, его никто не примет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в среду.

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на Минэкономразвития опубликовала прогноз, по которому до 2035 года предполагается практически нулевой реальный рост пенсий.

"Никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами нам не поступало", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, подобного документа не существует. Она подчеркнула, что "заморозка индексации пенсий — это неприемлемо, такой прогноз не может быть принят в нашем государстве".

Матвиенко отметила, что законодательно в нашей стране, выполняющей свои социальные обязательства, предусмотрена ежегодная индексация пенсий исходя из уровня инфляции. "Такой сценарий никто не примет (с заморозкой увеличения пенсий), он не будет рассматриваться", — сказала парламентарий.

Спикер Совфеда также посетовала, что сейчас много "желающих давать макро- и микропрогнозы, всем не дает покоя слава (Павла) Глобы". "Нужно всем успокоиться и заниматься своим делом", — уверена сенатор.

Она подчеркнула, что в обязанности Минэкономразвития входит подготовка мер по обеспечению роста российской экономики к 2020 году до уровня, опережающего мировые показатели.