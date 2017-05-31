Экономист объяснил, почему не растут пенсии россиян

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Отсутствие роста пенсий, представленного в макропрогнозе-2035, обусловлено медленным восстановлением доходов населения; возможный рост пенсий, который может принести, в частности, повышение пенсионного возраста, в реальном выражении не увеличит показатель соотношения пенсий к зарплатам, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития сообщала, что доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году. По данным издания, повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате снизится с текущих 35% до 22%. Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся.

"Приблизительно да, у нас тоже получается приблизительно такой же сценарий. Мы много времени показывали, что так оно и есть. Речь идет о том, что они (пенсии) будут расти, но в реальном выражении с поправкой на инфляцию. И самый главный критерий пенсии – это соотношение с заработными платами. Поскольку заработные платы будут расти очень медленно, то с чего вдруг будут расти пенсии? Пенсии у нас зависят от заработной платы. Поэтому это совершенно логичный сценарий – если медленно восстанавливаются доходы, то пенсии расти, на самом деле, не могут", — сказала РИА Новости Малева.

По ее словам, весь комплекс мер, которые предлагают эксперты и Минэкономразвития, в частности, повышение пенсионного возраста, направлен на то, чтобы удержать уровень пенсий на нынешнем уровне по отношению к заработным платам. "Источников роста пенсии на самом деле нет", — сказала она.

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, в условиях повышения пенсионного возраста уровень пенсий все-таки будет расти. Ранее он говорил РИА Новости, что повышение пенсионного возраста может привести к повышению пенсий на 30% к 2030 году. Но, как отметила Малева, соотношение пенсий к зарплатам все-таки в лучшем случае останется прежним. Кроме того, отрицательный эффект создаст и негативная демография в стране.

"Причина не в пенсиях, а причина в медленном росте заработных плат. Пенсии не могут расти, если не растут заработные платы, потому что сам пенсионный фонд формируется как отчисления от заработных плат: высоки заработные платы – высокие отчисления в пенсионную систему, низкие заработные платы – низкие отчисления", — пояснила эксперт.

Она отметила, что если зарплаты не растут, то источников для роста пенсий нет. Поэтому Минэкономразвития и закладывает очень медленное восстановление ВВП и заработных плат, что в значительной степени предопределяет отсутствие роста пенсий.