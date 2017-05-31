В МВД заявили о росте числа "групп смерти" в соцсетях

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Управление "К" МВД РФ фиксирует серьезный рост количества "групп смерти" в интернете, сообщил на пресс-конференции начальник управления Алексей Мошков.

"Сегодня мы фиксируем достаточно серьезный всплеск "групп смерти" в интернете. Мы принимаем шаги, которые нам позволят в будущем активно бороться с ними", — сказал Мошков.

По его словам, в 2016 году сотрудники управления выявили 17 тысяч таких групп совместно с Роскомнадзором.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.