Песков не стал обсуждать пост дочери в соцсетях о реновации

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать публикацию своей дочери Елизаветы в соцсетях, в котором она заявила о своей поддержке программы реновации в Москве; по словам Пескова, Елизавета уже взрослая и самостоятельно может участвовать в дискуссиях.

Елизавета написала в своем аккаунте в Instagram, что поддерживает программу сноса пятиэтажек в столице, но при этом не верит в "пешеходную" Москву.

"Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся. Я не хочу это ни с кем обсуждать", — ответил Песков на вопрос, разделяет ли он позицию дочери по реновации и по тому, что Москва не вписывается в образ пешеходного города.

На вопрос журналистов о том, как давно Елизавета была в Москве, чтобы оценить ситуацию, пресс-секретарь главы российского государства ответил, что "пару дней назад".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.