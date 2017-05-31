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Общество

Песков не стал обсуждать пост дочери в соцсетях о реновации

Сюжет:
Программа реновации в Москве (217)
14:2631.05.2017
(обновлено: 14:29 31.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал обсуждать публикацию своей дочери Елизаветы в соцсетях, в котором она заявила о своей поддержке программы реновации в Москве; по словам Пескова, Елизавета уже взрослая и самостоятельно может участвовать в дискуссиях.

Елизавета написала в своем аккаунте в Instagram, что поддерживает программу сноса пятиэтажек в столице, но при этом не верит в "пешеходную" Москву.

 

Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред — ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель — обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае… @mossobyanin

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 30 2017 в 8:34 PDT

 

"Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся. Я не хочу это ни с кем обсуждать", — ответил Песков на вопрос, разделяет ли он позицию дочери по реновации и по тому, что Москва не вписывается в образ пешеходного города.

На вопрос журналистов о том, как давно Елизавета была в Москве, чтобы оценить ситуацию, пресс-секретарь главы российского государства ответил, что "пару дней назад".

Пятиэтажные жилые дома, включенные в программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Программу реновации Москвы выполнят за счет города

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

Участники митинга на улице Вавилова против сноса пятиэтажек в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Песков: программа реновации в Москве объективно нужна

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Строительство многоквартирного жилого дома. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдельные дома по программе реновации могут быть выше 20 этажей

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

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