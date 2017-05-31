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Общество

Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году

14:2031.05.2017
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© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом годуГосавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество ДТП с пешеходами в России сократилось на 6,5% с начала года, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
Однако пешеходы по-прежнему остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. Только в прошлом году произошло более 52 тысяч  наездов на пешеходов, что составило треть от общего числа всех ДТП. В большинстве подобных аварий виноваты водители, которые грубо нарушили ПДД или просто не заметили людей на дороге, отметили в Госавтоинспекции.

Спасти пешехода

Сотрудник новой службы ЦОДД Дорожный патруль
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Москве начал работать "Дорожный патруль"
На недопустимо высокое число происшествий с участием пешеходов обратил внимание еще в прошлом году президент РФ на заседании президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. Он отметил, что по-прежнему много людей гибнет на пешеходных переходах и  предложил ужесточить ответственность водителей за нарушение правил на "зебрах".

При этом глава государства назвал ключевой задачей воспитание культуры вождения, а это, по его словам, строгое исполнение Правил дорожного движения, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за свою жизнь, и за жизнь своих близких, за безопасность других участников движения.

По данным официальной статистики Госавтоинспекции, за январь-апрель 2017 года было зафиксировано более 14,5 тысяч аварий с участием пешеходов, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погиб 1361 человек (снижение на 17%) и были ранены 13771 человек (меньше на 5,5%).

Не только права, но и обязанности

Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Москве раскрыли банду, подозреваемую в "подставных" ДТП с пешеходами
В Госавтоинспекции подчеркивают, что пешеходы —  такие же полноправные участники дорожного движения, как и водители, со своими правами и обязанностями. Все это зафиксировано в отдельной главе ПДД. Там же прописана и ответственность пешеходов за нарушение правил, например, переход дороги в неположенном месте, то есть вне пешеходного перехода. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

А вот если пешеход внезапно вышел на дорогу и спровоцировал аварию или просто создал препятствие для движения автомобилей, то эти действия квалифицируются по части 1 статьи 12.30 КоАП и влекут за собой штраф в 1000 рублей.

"Пешеходы нередко провоцируют ДТП. Например, за четыре месяца этого года было зафиксировано свыше 14 тысяч наездов на пешеходов, из них в более 8 тысячах случаев были виноваты водители, а в 5,7 тысячах — сами пешеходы", — сообщил РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

По его словам, несмотря на снижение аварийности, число погибших на дорогах пешеходов по-прежнему остается недопустимо высоким. При этом, со своей стороны Госавтоинспекция принимает меры по предупреждению таких ДТП, в том числе регулярно проводятся профилактические рейды, ведется разъяснительная работы среди участников дорожного движения.

© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"
Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году

 

Световозвращатели: модный аксессуар или необходимая защита

Более 40% наездов на пешеходов, по статистике Госавтоинспекции, происходит в темное время суток. Причем риск подобных происшествий возрастает осенью и зимой, когда световой день сокращается, а погодные условия существенно снижают видимость на дорогах.

Быть заметнее на дороге пешеходам помогают световозвращающие элементы или, как их еще часто называют, светоотражатели, световозвращатели или фликеры. Принцип их действия прост: они отражают свет автомобильных фар и пешеходы становятся видны в темноте.

Модель на стенде автопроизводителя LADA
© РИА Новости / Илья Питалев
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По данным исследований, предоставленных РИА Новости экспертным  центром "Движение без опасности", среднестатистический световозвращатель обеспечивает видимость пешехода в дальнем свете фар на расстоянии до 400 метров от автомобиля. По статистике ГИБДД, использование светоотражателей снижает риск ДТП в 6-8 раз.

С 1 июля 2015 года пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам вне населённых пунктов обязаны использовать световозвращающие элементы. В противном случае им грозит штраф в 500 рублей.

"Важно, чтобы различные браслеты и значки, светящиеся в темноте, продавались на автобусных остановках, в билетных кассах и даже в продуктовых магазинах", — отметила в беседе с РИА Новости президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

Манекен для краш-теста автомобиля
© AFP 2017 / Jim Watson
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По ее словам, например, в Европе световозвращатели — это такая же распространенная продукция, как конфет или  напитки. "Учитывая короткий световой день большую часть года, сложные погодные условия и низкий уровень освещенности даже в крупных городах, мы обязаны обеспечить видимость детей на дороге. Причём обеспечить не только доступность световозвращающих элементов в каждой точке страны, но и также закрепить регламент импорта и производства детской верхней одежды и аксессуаров в Техническом регламенте таможенного союза",  — считает Агре.

Она полагает, что школьная форма тоже может содержать обязательные световозвращающие элементы. Таким образом, безопасность детей будет обеспечиваться на государственном уровне, а не зависеть от выбора недостаточно информированных родителей.

"Навстречу безопасности"

Чтобы научить водителей и пешеходов безопасному поведению на дороге, Госавтоинспекция МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и экспертным центром "Движение без опасности"  регулярно проводит социальные кампании. Недавно завершилась кампания "Сложности перехода"", главная цель которой — донести до участников дорожного движения необходимость соблюдения ПДД, а также рассказать о влиянии правильного взаимодействия водителей и пешеходов на дорожную безопасность.

Девушка в автомобиле
© Fotolia / Maksim Toome
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В рамках кампании в различных российских регионах открылись  "Лаборатории безопасности", в которых проходят обучение основам ПДД не только дети, но и родители и педагоги. Организаторы отмечают уникальность этого проекта, который отличают максимально доступная подача информации, широкий охват аудитории и мобильность. Планируется, что за два года на территории страны будут открыты 30 таких центров, обучение в них пройдут не менее пяти тысяч детей и подростков.

Кроме того, во всех регионах сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с пешеходами, в  первую очередь, с детьми. Так, в мае этого года более 12 тысяч школьников стали участниками широкомасштабной акции "Засветись", в рамках которой им рассказали о пользе световозвращающих элементов. Летом прошлого года на территории ряда регионов прошла акция "Шагаем безопасно", также посвященная применению световозвращателей.

В период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия в пришкольных и загородных детских лагерях, разбирают с подростками опасные дорожные ситуация и объясняют на конкретных примерах, почему так важно использовать световозвращатели.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

 

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