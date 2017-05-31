В Москве заработала горячая линия о выплатах пострадавшим при урагане

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья в одном из дворов Москвы

Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья в одном из дворов Москвы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Горячая линия" о компенсациях для пострадавших и родственников погибших при урагане начала работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В среду мэрия Москвы приняла решение о выплате компенсаций в 1 миллион рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей пострадавшим при урагане. Кроме этого, детям, потерявшим одного родителя, назначили ежемесячные выплаты в 13 тысяч рублей, а пострадавшим, которым оказали медпомощь в амбулаторных условиях, выплатят по 100 тысяч рублей.

"По вопросу получения информации о порядке оказания единовременной материальной помощи гражданам необходимо обращаться по телефонам… 8-495-623-20-05; 8-495-625-58-75; 8-495-623-20-15", — говорится в сообщении.

Ураган прошел в московском регионе в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, около 200 человек пострадали в Москве и области при разгуле стихии, 15 человек погибли. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев сломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал башенный кран.