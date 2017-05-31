В Москве заработала горячая линия о выплатах пострадавшим при урагане
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Горячая линия" о компенсациях для пострадавших и родственников погибших при урагане начала работать в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В среду мэрия Москвы приняла решение о выплате компенсаций в 1 миллион рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей пострадавшим при урагане. Кроме этого, детям, потерявшим одного родителя, назначили ежемесячные выплаты в 13 тысяч рублей, а пострадавшим, которым оказали медпомощь в амбулаторных условиях, выплатят по 100 тысяч рублей.
"По вопросу получения информации о порядке оказания единовременной материальной помощи гражданам необходимо обращаться по телефонам… 8-495-623-20-05; 8-495-625-58-75; 8-495-623-20-15", — говорится в сообщении.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
Ураган прошел в московском регионе в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, около 200 человек пострадали в Москве и области при разгуле стихии, 15 человек погибли. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев сломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал башенный кран.