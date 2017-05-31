Песков: у Кремля много других забот, чтобы смотреть "Карточный домик"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У Владимира Путина и сотрудников администрации президента РФ очень много других забот, чтобы смотреть новый сезон американского политического сериала "Карточный домик", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты сообщили Пескову, что 31 мая состоится российская премьера 5 сезона "Карточного домика", в котором Кевин Спейси играет президента США, и поинтересовались, следят ли за ним в Кремле, смотрят ли его Путин и сотрудники администрации.

"В Кремле очень много других забот, поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно", — ответил пресс-секретарь президента РФ.