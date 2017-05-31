Песков: эмоциональные обвинения в гибели людей при урагане неуместны

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными эмоциональные рассуждения о чьей-либо вине в гибели людей во время урагана в Москве и подчеркнул, что необходимо дождаться профессионального заключения.
Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. В столице, по данным МЧС, ураган повалил более 17 тысяч деревьев. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов.