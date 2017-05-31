Помощник президента поддержал законопроект о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Введение регулирования мессенджеров является выравниванием условий работы для разных игроков рынка, ничего страшного в этом нет, считает помощник президента РФ Игорь Щеголев.

"Я считаю, что мессенджеры — это один из способов, одно из средств обмена информацией, услуга связи. Когда вы покупаете мобильный телефон с контрактом от оператора, вы регистрируетесь, вы предоставляете свои паспортные данные для того чтобы соответствовать закону, которым это предусмотрено", — сказал Щеголев в интервью телеканалу "Россия 24"

"Когда вы пользуетесь мессенджером для обмена текстовыми сообщениями, какими-то другими, вы пользуетесь ровно той же самой функцией. Поэтому то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации. Просто будет речь идти о выравнивании условий для действия разных игроков на этом рынке. Мне кажется, что в этом ничего страшного нет", — добавил он.

На прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи".

Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ранее заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. В то же время глава Роскомнадзора Александр Жаров законопроект о регулировании мессенджеров поддержал.