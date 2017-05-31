ГМО нет ни в одном российском продукте, заявил глава Роскачества

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российским потребителям сегодня не стоит бояться ГМО, сальмонеллы в яйцах и нитратов в овощах, зато нужно быть очень внимательными при покупке продукции из холодильников, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"ГМО потребителям бояться точно не стоит, наша страна в этом плане, как принято говорить, "чистая от ГМО". Генную модификацию мы не выявляли ни в одном продукте… Также не подтверждены мифы о нитратах в овощах или сальмонелле в яйцах — для каких-то стран этот страх оправдан, но, к счастью, не для России", — сказал он.

Не подтвердился в ходе исследований Роскачества также миф о том, что курицу обрабатывают хлором. Пальмовое масло, по словам Протасова, тоже содержат далеко не все продукты.

"История с пальмовым маслом — тоже не повальная. В сливочном масле, например, меньше 10% товаров содержат растительные жиры и называться сливочным маслом не могут. В ходе исследования сгущеного молока растительных жиров мы не нашли вовсе, но в четверти случаев производители добавляли в продукт крахмал в качестве загустителя", — рассказал он.

В то же время российскому потребителю стоит быть осторожнее при покупке продукции, которая требует особых условий хранения. "У нас в России сегодня очень остро стоит проблема так называемой холодной цепочки, когда в процессе перевозки товара от предприятия до магазина товар может испортиться из-за сбоя температурного режима. И производитель будет в этом совершенно не виноват", — сказал Протасов, посоветовав всегда обращать внимание на датчик температуры на холодильниках в магазинах.

Однако в некоторых случаях, по его словам, сам потребитель из-за своих предубеждений формирует рынок. "Например, рекомендуемая температура хранения рыбной продукции по ГОСТу, в частности, для красной икры – до минус 6 градусов. Но потребитель уверен, что это какая-то ненатуральная замороженная икра, и не готов ее доставать из морозильников. В итоге торговые сети не могут продать эту якобы замороженную икру. Тогда производители, выполняя требования торговых операторов, делают икру по ТУ, устанавливая плюсовые условия хранения", — пояснил он.