В МИД попросили Кадырова помочь финскому журналисту в освещении темы геев

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 мая 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 мая 2017

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала финскому журналисту съездить в Чечню, чтобы разобраться с положением геев в этой республике, и попросила Рамзана Кадырова помочь в организации такой поездки.

На еженедельном брифинге Марии Захаровой корреспондент финского телевидения Эрка Микконен задал представителю МИД вопрос о положении геев в Чеченской республике, а также о том, как эта проблема влияет на отношения России и Евросоюза.

Глава департамента информации и печати в свою очередь назвала эту тему "любимой" для европейских журналистов и посоветовала журналисту самому съездить в Чечню.

"Уважаемый господин Кадыров! У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Эрка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. Вопрос, конечно, не по адресу – это не вопрос к официальному представителю МИД. Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы", — обратилась Захарова к Кадырову, глядя в объективы телекамер.

Она посоветовала финскому журналисту пообщаться с неправительственными организациями, местными журналистами и общественными деятелями, написать "нормальный репортаж" и не политизировать эту тему.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Позднее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что правоохранительные органы не получали ни обращений о пропаже людей, о которых писала "Новая газета", ни каких-либо заявлений о преследовании геев в республике.

Кадыров назвал информацию о бедственном положении гомосексуалистов в Чечне самопиаром журналистов. При этом он заверил, что республика готова сотрудничать с федеральными органами для проверки ситуации с правами сексуальных меньшинств. По словам Кадырова, в Чечне заинтересованы довести до западных политиков, что все их заявления на эту тему беспочвенны и вызваны отсутствием объективной информации.